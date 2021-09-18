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«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли

18 сентября 2021, 10:37

«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли

За минувшие сутки, 17 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 309 случаев коронавируса. Кроме того, 271 человек выздоровел, а 13 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 62 143 случая заболевания ковидом. Из них уже выписали 49 749 пациентов, а 4 567 человек умерли.

Продолжают болеть 7 827 пациентов.

Также за сутки выявили 307 заболевших пневмониями, госпитализировано 190 человек. Всего на лечении находится 2 858 пациентов с пневмониями, из них 991 на кислородной поддержке (+118 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Накануне в «минздраве ДНР» сообщили, что госпитали для больных коронавирусом заполнены почти на 100%.

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