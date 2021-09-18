Франция и Германия выступили с заявлением по поводу блокирования Россией пограничной миссии ОБСЕ

Франция и Германия сожалеют о решении Российской Федерации не продлевать мандат пограничной миссии ОБСЕ на блокпостах «Гуково» и «Донецк». Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел ФРГ.



«На протяжении семи лет миссия предоставляет объективную информацию о ситуации на российско-украинской границе, повышая прозрачность и укрепляя доверие. Ее закрытие безвозвратно подорвет мониторинг государственной границы, предусмотренный Минским протоколом от 5 сентября 2014 года», — говорится в заявлении.



Дипломатические ведомства Германии и Франции напомнили, что учреждение миссии и утверждение ее мандата было инициировано министрами иностранных дел Нормандского формата с целью улучшения ситуации в области безопасности.



«Мы призываем Российскую Федерацию конструктивно участвовать в наших совместных усилиях, направленных на поиск прочного решения конфликта», — подчеркивается в заявлении.

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.



В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».