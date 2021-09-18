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В Минобороны рассказали, когда выплатят задолженность украинским военным

18 сентября 2021, 13:59

В Минобороны рассказали, когда выплатят задолженность украинским военным

Минобороны Украины сможет погасить задолженность по выплатам военнослужащим после принятия изменений в госбюджет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба ведомства.

«Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенного 29 июля 2020 года постановлением Кабинета министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии Государственного бюджета на 2021-й год», — пояснила Маляр.

По ее словам, в Верховную Раду путем депутатской инициативы уже подан как неотложный проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

«Этим законопроектом предусмотрены расходы в том числе и на покрытие дефицита на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины. Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме», — заключила замминистра.

Ранее Офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека сообщил, что задолженность министерства обороны по обязательным выплатам военнослужащим достигла 1 млрд 465 млн грн. К омбудсвумен Людмиле Денисовой поступают многочисленные обращения военнослужащих и членов их семей о нарушении прав в связи с задолженностью по выплате денежного обеспечения и других видов помощи.

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