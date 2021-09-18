На Донетчине за сутки выявили 272 заболевших COVID-19, три человека умерли

За минувшие сутки, 17 сентября, в Донецкой области подтвердили 272 новых случая коронавируса. Кроме того, трое ранее заболевших умерли, а 220 человек выздоровели.



Такие данные приводит министерство здравоохранения.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 96 369 заболевших COVID-19. Из них 91 501 человек выздоровели, а 2 532 умерли.

За пятницу, 17 сентября, в Украине выявили 6 234 новых случая заражения коронавирусом, что на 390 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 763 пациента, а 79 человек умерли.