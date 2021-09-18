Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

18 сентября 2021, 21:10

Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

Воздушные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования «Центр».

Усиление ПВО произошло в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия-2021».

«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», — говорится в сообщении.

В командовании также обратились к жителям Черниговской области с просьбой не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск, так как все мероприятия проводятся в рамках учений.

Еще по теме

Прочее
Пво Всу

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:53
В ОРДО на дороге в Старобешевском районе перевернулся зерновоз
12:11
«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя
10:37
«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли
09:56
«ЛНР» сообщила о 131 заболевшем коронавирусом за сутки и 13 смертях
23:22
В Донецке обрушился парапет балкона многоэтажки
23:15
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября
17:42
«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске
14:46
ОБСЕ узнала подробности ранения двух жителей Донецка от обстрела
13:25
«ДНР»: Еще 434 заболевших и 34 умерших от ковида
12:43
С полигона «ЛНР» обстреляли жилой сектор села с детсадом и школой
11:03
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Донецка
10:05
Российские выборы на Донбассе: «Л-ДНР» голосуют в «инфоцентрах» и подвозят на участки в РФ
10:04
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы начальника боевиков в НВФ «Восток»
09:45
«ЛНР»: 10 человек умерли и 247 заболели COVID-19 за сутки
22:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 сентября
все новости
21:10
Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере
20:08
В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине
18:58
Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта прямо перед голосованием в Госдуму
17:57
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
16:34
Путин никогда не присоединит ОРДЛО к России — представитель украинской делегации в ТКГ
16:03
Гармаш: После выборов произойдет радикализация политики РФ по отношению к Украине
15:40
На Донетчине за сутки выявили 272 заболевших COVID-19, три человека умерли
15:17
За неделю через КПВВ на Донбассе прошли почти 20,5 тысяч человек
14:53
В ОРДО на дороге в Старобешевском районе перевернулся зерновоз
13:59
В Минобороны рассказали, когда выплатят задолженность украинским военным
13:42
Франция и Германия выступили с заявлением по поводу блокирования Россией пограничной миссии ОБСЕ
12:58
Денисова призвала международные организации помочь в борьбе с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе
12:11
«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя
11:51
На Луганщине подтвердили 246 новых случаев ковида
10:37
«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция