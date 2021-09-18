Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

Воздушные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования «Центр».



Усиление ПВО произошло в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия-2021».



«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», — говорится в сообщении.



В командовании также обратились к жителям Черниговской области с просьбой не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск, так как все мероприятия проводятся в рамках учений.