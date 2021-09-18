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Данилов пообещал, что российская сеть супермаркетов закроется в Украине

18 сентября 2021, 22:21

Данилов пообещал, что российская сеть супермаркетов закроется в Украине

Российская сеть супермаркетов Mere, которая запустилась в Украине, прекратит свою работу. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Лига. Бизнес».

По его словам, вопрос о работе сети в Украине рассматривался на заседании СНБО и там понимают, как нужно реагировать. Он добавил, что СНБО «разберется» и призвал подождать.

«Эта сеть в нашей стране работать не будет. Подождите. Я считаю это позором. Сегодня этот вопрос рассматривался на заседании СНБО. Мы понимаем, как мы будем реагировать, что мы будем делать. Разберемся, не волнуйтесь. В ближайшее время все увидите», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас эта сеть работает еще в двух городах, кроме Павлограда и Белой Церкви. Некоторые сотрудники Mere приехали в Украину из России, добавил он.

Данилов также упрекнул мэров городов, которые — по его словам — позволяют сети запускать магазины в Украине.

14 июня стало известно, что сеть Mere до конца июня 2021 года хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, и открыть 40 магазинов по всей Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов опровергал это, называя провокацией. Позже он добавил, что запуск Mere в Украине — спецоперация России и она не сможет работать в Украине. К августу Mere запустила уже два супермаркета в Украине и готовилась расширяться. Данилов же заявлял, что информация о работе Mere в Украине — фейк: СНБО не видел доказательств работы сети в Украине.

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