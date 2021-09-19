На Донбассе боевики шесть раз нарушили «режим тишины»

За минувщие сутки, 18 сентября, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь, нарушая режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь из минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Сегодня незаконные вооруженные формирования обстреляли Майорск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов никто не пострадал. В штабе отметили, что отвечали на обстрелы, применяя разрешенное Минскими соглашениями вооружение.