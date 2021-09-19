На Донбассе боевики шесть раз нарушили «режим тишины»

Так, боевики открывали огонь из минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.
Сегодня незаконные вооруженные формирования обстреляли Майорск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов никто не пострадал. В штабе отметили, что отвечали на обстрелы, применяя разрешенное Минскими соглашениями вооружение.