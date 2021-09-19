Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ+

19 сентября 2021, 12:05

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ+

В центре Киева проходит «Марш равенства» в поддержку прав человека, в частности, ЛГБТ+ сообщества. Об этом сообщает журналистка «Новости Донбасса» с места события.

По словам организаторов KyivPride, в марше должны принять участие около 10 тысяч человек. Среди требований участников — принять законопроект о борьбе с дискриминацией.

Безопасность проведения мероприятия обеспечивала полиция. Правоохранители двигались вместе с участниками шествия. Противники «Марша равенства» собрались возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В руках у протестующих плакаты с надписями: «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Традиционная семья — это природно», а также флаги Украины, организации «Традиции и порядок», организации «Правый сектор», «Христианский фронт» и ряд других.

Среди требований участников — принятие законопроекта о борьбе с дискриминацией и введение ответственности за преступления на почве ненависти к ЛГБТ+. В шествии, в частности, приняли участие около 20 военных, представители ЛГБТ+, а также послы Нидерландов, Швеции и других стран.

О столкновениях или правонарушениях во время мероприятия не сообщалось.

Участники двигались по центру города под музыку. Организаторы не разглашали точный маршрут и место завершения марша, чтобы не подвергать участников опасности. Из-за проведения марша на вход и выход закрыли станции метро «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная». Также перекрыли часть центральных улиц.

Кроме того, волонтеры KyivPride помогают участникам шествия безопасно покинуть место проведения мероприятия. По его словам, сейчас несколько станций метро работают только для участников марша. Организаторы не разглашают, куда именно развезут участников из соображений безопасности.

«Марш равенства» — публичные акции в защиту прав женщин и ЛГБТ, а также против всех видов дискриминации.

Еще по теме

Прочее
права человека Марш равенства ЛГБТ КиевПрайд

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:43
Выборы в Госдуму: Блогер опубликовал фото пайков, которые выдают в автобусах из Донецка в РФ
22:28
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
14:53
В ОРДО на дороге в Старобешевском районе перевернулся зерновоз
12:11
«ДНР» частично запустила Енакиевский металлургический завод после длительного простоя
10:37
«ДНР»: Коронавирус выявили у 309 человек за сутки, еще 13 умерли
09:56
«ЛНР» сообщила о 131 заболевшем коронавирусом за сутки и 13 смертях
23:22
В Донецке обрушился парапет балкона многоэтажки
23:15
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября
17:42
«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске
14:46
ОБСЕ узнала подробности ранения двух жителей Донецка от обстрела
13:25
«ДНР»: Еще 434 заболевших и 34 умерших от ковида
12:43
С полигона «ЛНР» обстреляли жилой сектор села с детсадом и школой
11:03
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Донецка
10:05
Российские выборы на Донбассе: «Л-ДНР» голосуют в «инфоцентрах» и подвозят на участки в РФ
10:04
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы начальника боевиков в НВФ «Восток»
все новости
14:26
На Донетчине — 134 новых случая COVID-19
13:16
Россия создает препятствия для проведения обмена — Гармаш
12:05
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ+
10:02
США призвали Россию продолжить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной
09:23
На Донбассе боевики шесть раз нарушили «режим тишины»
08:23
Почти 4000 новых случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки
22:43
Выборы в Госдуму: Блогер опубликовал фото пайков, которые выдают в автобусах из Донецка в РФ
22:28
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
22:21
Данилов пообещал, что российская сеть супермаркетов закроется в Украине
21:10
Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере
20:08
В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине
18:58
Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта прямо перед голосованием в Госдуму
17:57
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
16:34
Путин никогда не присоединит ОРДЛО к России — представитель украинской делегации в ТКГ
16:03
Гармаш: После выборов произойдет радикализация политики РФ по отношению к Украине
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция