В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ+

В центре Киева проходит «Марш равенства» в поддержку прав человека, в частности, ЛГБТ+ сообщества. Об этом сообщает журналистка «Новости Донбасса» с места события.



По словам организаторов KyivPride, в марше должны принять участие около 10 тысяч человек. Среди требований участников — принять законопроект о борьбе с дискриминацией.

Безопасность проведения мероприятия обеспечивала полиция. Правоохранители двигались вместе с участниками шествия. Противники «Марша равенства» собрались возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



В руках у протестующих плакаты с надписями: «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Традиционная семья — это природно», а также флаги Украины, организации «Традиции и порядок», организации «Правый сектор», «Христианский фронт» и ряд других.

Среди требований участников — принятие законопроекта о борьбе с дискриминацией и введение ответственности за преступления на почве ненависти к ЛГБТ+. В шествии, в частности, приняли участие около 20 военных, представители ЛГБТ+, а также послы Нидерландов, Швеции и других стран.



О столкновениях или правонарушениях во время мероприятия не сообщалось.

Участники двигались по центру города под музыку. Организаторы не разглашали точный маршрут и место завершения марша, чтобы не подвергать участников опасности. Из-за проведения марша на вход и выход закрыли станции метро «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная». Также перекрыли часть центральных улиц.



Кроме того, волонтеры KyivPride помогают участникам шествия безопасно покинуть место проведения мероприятия. По его словам, сейчас несколько станций метро работают только для участников марша. Организаторы не разглашают, куда именно развезут участников из соображений безопасности.



«Марш равенства» — публичные акции в защиту прав женщин и ЛГБТ, а также против всех видов дискриминации.