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Восточная Украина требует перехода на чистую энергетику — комиссар Европарламента

19 сентября 2021, 15:42

Восточная Украина требует перехода на чистую энергетику — комиссар Европарламента

Промышленные регионы Украины требуют срочного внедрения «чистых» технологий для повышения качества жизни жителей этих территорий.

Об этом в комментарии «Суспильному» рассказал комиссар Европарламента по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс.

«Вам еще много надо сделать, к сожалению. Качество воздуха все еще достаточно низкая. Особенно в промышленно развитых регионах, поэтому следует инвестировать в более "чистые" технологии. Очень важны инвестиции в инфраструктуру очистки воды для улучшения ее качества. Я знаю, сейчас мы говорим о самых простых потребностях людей, такие как чистый воздух и чистая вода и они не должны быть каким-то видом роскоши, они должны быть абсолютно доступным для всех», — отметил он.

Также Синкевичус объяснил цель создания климатического фонда Украины. В этот фонд будут перенаправляться все экологические налоги, в том числе налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь, на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизации.

«Восточная Украина — это регион, зависимый от угля, который требует трансформации. Главной целью этого Климатическое фонда должна быть помощь тем, кто в этом нуждается, и на кого этот переход больше всего повлияет. Так работает механизм нашего фонда», — отметил чиновник.

В августе Украина и Всемирный банк договорились, что о создании Украинского климатического фонда. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пояснил, что Фонд станет новым финансовым институтом, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации.

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