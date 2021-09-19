Восточная Украина требует перехода на чистую энергетику — комиссар Европарламента

Промышленные регионы Украины требуют срочного внедрения «чистых» технологий для повышения качества жизни жителей этих территорий.



Об этом в комментарии «Суспильному» рассказал комиссар Европарламента по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс.



«Вам еще много надо сделать, к сожалению. Качество воздуха все еще достаточно низкая. Особенно в промышленно развитых регионах, поэтому следует инвестировать в более "чистые" технологии. Очень важны инвестиции в инфраструктуру очистки воды для улучшения ее качества. Я знаю, сейчас мы говорим о самых простых потребностях людей, такие как чистый воздух и чистая вода и они не должны быть каким-то видом роскоши, они должны быть абсолютно доступным для всех», — отметил он.



Также Синкевичус объяснил цель создания климатического фонда Украины. В этот фонд будут перенаправляться все экологические налоги, в том числе налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь, на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизации.



«Восточная Украина — это регион, зависимый от угля, который требует трансформации. Главной целью этого Климатическое фонда должна быть помощь тем, кто в этом нуждается, и на кого этот переход больше всего повлияет. Так работает механизм нашего фонда», — отметил чиновник.



В августе Украина и Всемирный банк договорились, что о создании Украинского климатического фонда. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пояснил, что Фонд станет новым финансовым институтом, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации.