Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►

Обострение ситуации на линии соприкосновения и заявления о силовом захвате Донецка и Луганска. А также почему люди бегут из витрины «русского мира» — неподконтрольного Украине Донбасса. Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.