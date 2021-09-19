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Донбасс. Итоги недели 13 - 19 сентября

19 сентября 2021, 22:46

Донбасс. Итоги недели 13 - 19 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 96 503 заболевшего ковидом. Из них 91 501 человек выздоровел, 2 532 пациента умерли. За неделю зафиксировали 1502 случая заболевания и 24 летальных случая.

Группировка «ДНР» признает 62 143 заболевших COVID-19: 49 749 человек выписаны, 4 567 — скончались. За неделю — 2356 новый случаев болезни и 170 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 30 839 случаев коронавируса (27 396 человек выздоровели, 1041 — умер).

Группировка «ЛНР» подтверждает 11 173 случая COVID-19: выписали 8 524 человека, 1 108 — умерли. За неделю — 867 новый случаев болезни и 92 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация призвала российскую сторону ускорить обмен удерживаемыми лицами, разблокировать работы КПВВ и вернуться к полноценному режиму «тишины» на Донбассе.

Политика

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Голосуют жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.

СНБО принял решение о наложении санкций против представителей России, которые привлекли к голосованию на выборах в Госдуму РФ жителей Донбасса и Крыма.

Законопроект о госполитике переходного периода требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в Минском и Нормандском форматах для сохранения международной поддержки Украины. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила к 8 и 13 годам лишения свободы двух своих «чиновников». Их признали виновными в «государственной измене и злоупотреблении должностными полномочиями».

Экономика

Группировки «ДНР» и «ЛНР» подписали «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Это произошло после анонсированного создания «единой экономической зоны».

Общество

Россия отказывается способствовать расследованию обстоятельств крушения рейса МН17 в небе над Донбассом, поэтому международная следственная группа (JIT) обратилась к жителям Курска. Об этом заявила прокурор JIT во время своего выступления в судебном комплексе «Схипхол» в понедельник, 13 сентября.

Группировка «ДНР» запустила не только бесплатные автобусные, но и железнодорожные перевозки для голосования жителей ОРДО на российских выборах в Думу.

Боевые действия

За первые две недели сентября число нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло примерно на 30% в сравнении с августом, констатируют в СММ ОБСЕ.

Утром 16 сентября произошел обстрел района дислокации Луганского пограничного отряда в Счастье, в результате чего повреждены соседний жилой дом, военные и гражданские автомобили. Ранение получил глава местной военно-гражданской администрации. Происшествие квалифицировано как террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Два жителя временно неподконтрольного Докучаевска пострадали в результате обстрела 11 сентября.

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске подросток получил ранения при взрыве. По заявлению «МЧС» при группировке «ЛНР», взорвался запал гранаты.

Трое жителей Куйбышевского района Донецка пострадали в результате боевых действий утром 17 сентября. Об этом заявили в группировке «ДНР».

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Как Россия проводит добровольно-принудительные выборы в госдуму в ОРДЛО // Кремль объединяет Донецк и Луганск. Что дальше? // На каких условиях готовы встретится Зеленский и Путин и возможен ли саммит президентов до конца года?

«Донбасс Реалии»: Как выглядит украинская территориальная оборона? // Что не так с законом «Об основах национального сопротивления»? // Тероборона на Донбассе // Кто использует тероборону в корыстных целях?

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