На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела

В воскресенье, 19 сентября, осколочное ранение получил украинский военнослужащий в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Пострадавшего военного госпитализировали, состояние его здоровья — удовлетворительное.



Всего, по данным штаба, вчера НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Уточняется, что обстрелы велись в районе Новозвановки, Майорска, Луганского, Новолуганского, Орехового.



Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение беспилотника типа «Квадрокоптер», с помощью которого боевики сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера под обстрел попали ее позиции у Широкой Балки, Новласпы, Новоселовки Второй и Горловка.



Группировка «ЛНР» за минувшие сутки нарушений «режима тишины» не зафиксировала.