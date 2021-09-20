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На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела

20 сентября 2021, 08:05

На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела

В воскресенье, 19 сентября, осколочное ранение получил украинский военнослужащий в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшего военного госпитализировали, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Всего, по данным штаба, вчера НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Уточняется, что обстрелы велись в районе Новозвановки, Майорска, Луганского, Новолуганского, Орехового.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение беспилотника типа «Квадрокоптер», с помощью которого боевики сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера под обстрел попали ее позиции у Широкой Балки, Новласпы, Новоселовки Второй и Горловка.

Группировка «ЛНР» за минувшие сутки нарушений «режима тишины» не зафиксировала.

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