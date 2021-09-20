Партия «Единая Россия» получает 49,45% голосов по итогам обработки более 80% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.



Второе место занимает КПРФ с 19,8% голосов, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,37%, «Новые люди» — 5,37%.

Остальным политическим силам не удалось преодолеть пятипроцентный барьер: это означает, что в Госдуму они не попадают.



По одномандатным округам «Единая Россия» получила 86,67%, КПРФ — 6,67%, «Справедливая Россия — за правду» — 3,12%, ЛДПР и «Яблоко» — 0,44%.

Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» сохранит конституционное большинство в Госдуме. Для этого партии власти необходимо более 300 мест в парламенте.



По партийным спискам «единороссы» получают более 110 мест, еще 195 — по одномандатным округам.



Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек.

Выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Голосовали жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ. Также в очередной раз российские выборы провели в оккупированном Крыму.



МИД Украины предупредил, что привлечение жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму России, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом.



Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.