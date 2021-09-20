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«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме — предварительные итоги

20 сентября 2021, 09:20

«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме — предварительные итоги

Партия «Единая Россия» получает 49,45% голосов по итогам обработки более 80% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.

Второе место занимает КПРФ с 19,8% голосов, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,37%, «Новые люди» — 5,37%.

Остальным политическим силам не удалось преодолеть пятипроцентный барьер: это означает, что в Госдуму они не попадают.

По одномандатным округам «Единая Россия» получила 86,67%, КПРФ — 6,67%, «Справедливая Россия — за правду» — 3,12%, ЛДПР и «Яблоко» — 0,44%.

Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» сохранит конституционное большинство в Госдуме. Для этого партии власти необходимо более 300 мест в парламенте.

По партийным спискам «единороссы» получают более 110 мест, еще 195 — по одномандатным округам.

Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек.

Выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Голосовали жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ. Также в очередной раз российские выборы провели в оккупированном Крыму.

МИД Украины предупредил, что привлечение жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму России, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом.

Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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