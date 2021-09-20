В Донецкой области произошло небольшое землетрясение

В воскресенье, 19 сентября, в Донецкой области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3 балла. Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Подземные толчки были зафиксированы в 5:21, а эпицентром стал Добропольский район.



Эксперты отмечают, что землетрясение магнитудой 3 балла почти неощутимо для человека, если только он не находится в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Такие толчки не несут угрозу для населения.



Отмечается, что последнее землетрясение в Добропольском районе было зарегистрировано 7 августа 2020 с магнитудой 2,9.