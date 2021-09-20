Прокуратура: В Украине задержан бывший силовик, причастный к гибели людей на Майдане

В Херсонской области задержан экс-чиновник одной из силовой структуры. Бывший сотрудник руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления министерства внутренних дел Украины в Киеве скрывался от органов следствия и суда после того как следователи сообщили ему о подозрении в начале сентября. Экс-чиновника объявили в розыск.



Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в феврале 2014 подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства ГУ МВД Украины в Киеве и превысил власть. В частности, речь идет о силовом противостоянии в момент, когда митингующие шли с Майдана независимости к Верховной Раде. Люди выступали за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.



Сообщается, что подозреваемый причастен к организации террористического акта и убийству митингующих – следствию известно о троих жертвах, 73 раненных.