Енакиевский коксохимпром могут признать банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области 14 сентября открыл производство о банкротстве частного акционерного общества «Енакиевский коксохимпром». Об этом сообщает издание Finbalance.



Инициатором дела о банкротстве выступила компания «Транс-Ленд». Суд признал его кредиторские требования в размере 39,6 миллионов гривен.



«Енакиевский коксохимпром» специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, бензола и другой коксохимической продукции. До весны 2017 года предприятие контролировала группа «Метинвест» Рината Ахметова. Впоследствии оно перешло под контроль группировки «ДНР».



Сейчас «Енакиевский коксохимпром» подконтролен структурам Игоря Андреева — крупного бизнесмена, который сотрудничает с «ДНР».