Швейцария доставила на Донбасс более 1,5 экспресс-тестов и 30 аппаратов ИВЛ

С 1 по 16 сентября Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству направило на неподконтрольную властям территорию Донбасса гуманитарную помощь весом 2 тысячи 300 тонн. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В понедельник в гуманитарный груз миссии входили химикаты для очистки воды, оборудование и запасные части к нему, используемые на водоочистных предприятиях КП «Вода Донбасса». Также были поставлены 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19, 30 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое наиболее востребовано медицинское оборудование.



Часть экспресс-тестов доставлены в медицинские учреждения и пункты тестирования на КПВВ.