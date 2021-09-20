Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект об олигархах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о деолигархизации в среду или четверг. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдёт, скорее всего, в среду или четверг», — сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером после заседания фракции.



Он заявил, что «сбивают» законопроект на всех уровнях.

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599 о «деолигархизации».



Документ, в частности, предусматривает установление признаков, по которым человек может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, предусмотрено создание реестра олигархов.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.



10 сентября законопроект был передан Венецианской комиссии. При этом депутаты смогут рассмотреть законопроект, не дожидаясь выводов комиссии.