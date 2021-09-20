По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтвердили 47 новых случаев коронавируса. За все время исследований на подконтрольной властям территории выявили 96 550 заболевших COVID-19: 91 501 человек выздоровели, а 2 534 — умерли.



В отдельных районах Луганской области 13 смертей от коронавируса. О новых заболевших информации нет. За все время пандемии группировка «ЛНР» признает 11 432 случая коронавируса: 8 660 пациентов выписаны, 1 136 — умерли.



Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2021 года.



Политика



Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о продвижениях в некоторых профильных подгруппах по Донбассу. В частности, по его словам, разблокирована работа в политической подгруппе.



Российская сторона считает проблематичным созыв в обозримом будущем очередного саммита лидеров Нормандского формата.



Экономика



Хозяйственный суд Донецкой области 14 сентября открыл производство о банкротстве частного акционерного общества «Енакиевский коксохимпром», расположенный на оккупированной территории.



С 1 октября южноосетинская компания «Внешторгсервис», которая контролирует часть захваченных предприятий на неподконтрольной властям территории Донбасса, изменит название и организационно-правовую форму.



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