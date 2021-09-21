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Сутки на Донбассе: Боевики применяли запрещенное вооружение, ранен украинский военный

21 сентября 2021, 08:26

Сутки на Донбассе: Боевики применяли запрещенное вооружение, ранен украинский военный

За прошлые сутки, 20 сентября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Боевики открывали огонь в направлении населенных пунктов Новомихайловка, Новозвановка, Катериновка, Новоалександровка, Широкино. НВФ применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Катериновки боевики вели обстрел из запрещенного Минскими договоренностями оружия — минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Его состояние здоровья — удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

С утра 21 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ, в районе поселка Каменка боевики совершили обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Потерь среди украинских военных нет.

Группировка «ДНР» заявила, что за прошлые сутки ее позиции попали под обстрел возле поселков Верхнеторецкое Нижнее, Луганское, Новоласпа, а с утра 21 сентября — в районе города Ясиноватая. Местная «администрация» сообщила, что зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интерната №14, дети и сотрудники с утра переведены в убежище.

В группировке «ЛНР» сообщили о двух обстрелах за минувшие сутки в районе поселков Калиново-Борщеватое и Молодежное.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 20 сентября 2021-го зафиксировала не менее 58 049 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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