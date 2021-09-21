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Зеленский назвал ООН одной из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму

21 сентября 2021, 08:43

Зеленский назвал ООН одной из площадок, где можно найти решение по Донбассу и Крыму

Генеральная Ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может решать вопрос по Донбассу и Крыму. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии телеканалу «Дом».

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — сказал Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк.

Президент подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с лидерами разных стран.

«Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», — заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что для Украины очень важно то, что ООН признала Крымскую платформу.

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время», — сказал он.

Зеленский убежден, что в сложившейся ситуации в мире необходим диалог лидеров стран. «Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы», — резюмировал президент.

Владимир Зеленский прибыв в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генассамблеи ООН. Выступление президента Украины ожидается в среду, 22 сентября. Также ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч.

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