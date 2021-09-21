«ДНР» сообщила об обстреле Ясиноватой

Пожар в Ясиноватой. Фото: Типичная Ясиноватая / VK

«Администрация» города Ясиноватая при группировке «ДНР» заявила об обстреле города сегодня утром.



Сообщается, что зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интерната №14. С утра переведены в убежище 112 воспитанников учреждения и сотрудники.



Кроме того, в районе железнодорожного лицея (училище №69), который находится неподалеку от интерната №14, возник пожар. В соцсетях местные жители сообщают, что возгорание произошло после попадания снаряда на территорию за училищем, где находятся гаражи и хозпостройки.



По информации «представительства ДНР в СЦКК», в результате обстрела «зафиксированы попадания на территории училища №69, поврежден газопровод».



О пострадавших информации не было, на месте работают пожарные.