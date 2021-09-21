«ДНР»: За сутки 609 человек заболели коронавирусом, еще 47 – умерли

За минувшие сутки, 20 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 609 случаев коронавируса. Кроме того, 27 человек выздоровели, а 47 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 62 752 случая заболевания ковидом. Из них уже выписали 49 776 пациентов, а 4 614 человек умерли.



Продолжают болеть 8 362 пациента.



Также за сутки выявили 328 заболевших пневмониями, госпитализировано 190 человек. Всего на лечении находится 3 071 пациент с пневмониями, из них 1 022 на кислородной поддержке (+137 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.