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«ДНР»: За сутки 609 человек заболели коронавирусом, еще 47 – умерли

21 сентября 2021, 10:33

«ДНР»: За сутки 609 человек заболели коронавирусом, еще 47 – умерли

За минувшие сутки, 20 сентября, в отдельных районах Донецкой области выявили 609 случаев коронавируса. Кроме того, 27 человек выздоровели, а 47 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 62 752 случая заболевания ковидом. Из них уже выписали 49 776 пациентов, а 4 614 человек умерли.

Продолжают болеть 8 362 пациента.

Также за сутки выявили 328 заболевших пневмониями, госпитализировано 190 человек. Всего на лечении находится 3 071 пациент с пневмониями, из них 1 022 на кислородной поддержке (+137 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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