Авария с участием пассажирского микроавтобуса, который следовал в подконтрольную группировке «ДНР» Горловку из Ростова-на-Дону, произошла на трассе в Ростовской области России вечером 20 сентября.



Как сообщает «МЧС ДНР», в результате ДТП погибли три человека, трое жителей Донбасса пострадали.



По данным областного управления МВД, водитель фуры Volvo, находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes, в салоне которого находилось 17 человек.

Днем ранее, 19 сентября похожее ДТП с микроавтобусом, в котором находились жители Донбасса, произошло в Воронежской области России. Пострадали 12 пассажиров микроавтобуса.