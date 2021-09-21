Пытался пройти через линию соприкосновения: На Донбассе задержали танкиста «ДНР»

Украинские военные в зоне операции Объединенных сил задержали боевика «ДНР», когда он пытался скрыто пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведчики спецслужбы установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.
По данным следствия, мужчина в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, где был назначен механиком-водителем танка. Впоследствии он решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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