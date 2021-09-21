С детства видел оружие: Отец стрелка из Перми был наемником на Донбассе

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета (Россия), вырос в семье боевика. Как выяснилось, его отец был наемником, и стрелок тренировался на отцовском оружии, пишет издание Znak.



Соседи Бекмансуровых в большинстве своем говорят, что те жили тихо и почти незаметно. С ними мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них. Рассказал подробности о семье один из соседей, попросив предварительно не раскрывать его имени.



«Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», — говорит мужчина.



По его словам, Тимур с детства видел оружие. «Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять», — рассказал собеседник. Он отметил, что 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, дали ему летом «собственные родители». «Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его», — добавил мужчина.



О том, что Бекмансуров готовил бойню, многие, с его слов, начали подозревать еще в мае этого года. «Он начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить», — рассказал сосед стрелка. Эти разговоры начались вскоре после расстрела, который устроил 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев, и Бекмансуров «о Галявиеве упоминал».



Мужчина считает, что мать Тимура «наверняка знала» о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. «Она какой-то крупный руководящий работник», — утверждает сосед Бекмансуровых.

20 сентября в Перми 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил бойню в здании Пермского госуниверситета. Погибли восемь человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы. Бекмансурова подстрелили при задержании и увезли в реанимацию. Жив ли напавший на университет стрелок, на данный момент достоверно неизвестно.