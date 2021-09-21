В Донецке мужчина взорвал гранату под дверью из-за «ревности»

Житель Куйбышевского района Донецка взорвал гранату под дверью женщины, с которой у него произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» группировки «ДНР».



Как выяснила «полиция», 26-летний злоумышленник несколько лет назад обнаружил в лесополосе ручную осколочную наступательную гранату типа РГД-5 с унифицированным запалом и решил оставить боеприпас себе.



«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности мужчина спровоцировал конфликт с местной жительницей. В ходе ссоры злоумышленник решил использовать взрывное устройство рядом с входной дверью потерпевшей», — рассказали в «МВД».



Ущерб от взрыва гранаты составил 13 тысяч рублей.



«Полиция» открыла уголовное дело по факту повреждения имущества и хранение боеприпаса. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.