Зеленский прокомментировал возможную поставку системы «Железный купол» Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о поставке Украине системы «Железный купол», но сигналы о поддержке США украинской ракетной программы уже звучат. Об этом он сказал во время своей поездки в Нью-Йорк в комментарии телеканалу «Дом».



Глава государства отметил, что ожидается обратная связь от администрации президента Байдена по оборонному сектору программы трансформации Украины, а также в Киев с официальным визитом прибудет делегация США во главе с министром обороны.



«Я думаю, что эта встреча будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации», — сказал президент.



Он добавил, что это еще не окончательный результат, потому что нужны даже не контракты, а уже конкретные действия.



«Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что точно результаты от нашей поездки будут, и будут серьезные», — резюмировал Зеленский.





Ранее издание Politico сообщило, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»).