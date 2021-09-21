На Луганщине отмечают резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом

В Луганской области значительно увеличилось количество заболеваний COVID-19, за прошлые сутки подтверждено 346 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего инфицированных в Лисичанске — 68, Северодонецке — 56, Попасной и Сватово — по 37, Старобельске — 33, Рубежном — 29, Марковке — 21, а также новые случаи зафиксированы в Новопскове — 16, Новоайдаре — 12, Меловом — 10, Кременной — семь, Беловодске — шесть, Белокуракино и Станице Луганской — по пять, Троицке — четыре.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть человек из Северодонецка, Марковки, Сватово, Старобельска. Возраст умерших — от 48 до 92 лет.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 31 214 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 27 496 человек, умерли — 1 047.