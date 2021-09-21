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Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму РФ

21 сентября 2021, 13:58

Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму РФ

Россия получила гораздо меньше голосов жителей отдельных районов Донбасса на выборах в Госдуму, чем рассчитывала. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в эфире телеканала «Дом».

Он подчеркнул, что посредством паспортизации Кремль осуществил на Донбассе «рейдерский захват» территории Украины.

«Это рейдерский захват части территории… Они раздали паспорта и теперь говорят: "Это наши граждане, это их территория". Естественно, паспортизация — это элемент, инструмент прямой политической оккупации. Выборы не просто провели… Человека надо принудить. Раньше людей отправляли в другие места жить, депортацию делали, а теперь — принудительное голосование, чтобы легитимизировать режим отдельно взятого больного диктатора на этой территории. Они принудили сотни тысяч сделать то, что нужно им», — сказал Лисянский.

В то же время, по его словам, жители ОРДЛО устроили «молчаливый протест», и в голосовании на выборах в Госдуму участвовали не более 5-8% от общего количества проживающих на неподконтрольном Донбассе, в то время как российские власти ставили «план» в полмиллиона человек.

«Там еще надо посчитать цифру жителей ОРДЛО, которые работали в Ростовской области. Но это незначительные цифры. 5-8% от общего количества — это факт. Все. То есть лозунг россиян о том, что "там живут русские", о том, что они голосуют, не проходит», — отметил Лисянский.

Правозащитник подчеркивает, что пытаясь захватить украинские территории, Россия использует паспортизацию и голосование на выборах как инструменты гибридной войны.

«Если раньше она хотела захватить территории военным путем, то теперь хочет расширить свое влияние за счет политических инструментов и за счет инструментов гибридной войны. То, о чем говорят пресловутые там эксперты из прошлого правительства о гибридной войне, но вот они, только сейчас, инструменты гибридной войны — это вот такое голосование. Украина первая, кто столкнулась с такой агрессией и принудительными действиями Российской Федерации», — сказал Лисянский.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.

Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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