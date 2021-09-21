Зеленский собирает нардепов своей фракции на выездное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский проведет выездное заседание с народными депутатами из фракции «Слуга народа». По предварительной информации, оно состоится в Трускавце. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в «Слуге народа».



В то же время место выездного заседания сообщили не всем нардепам.



«Поездка пройдет ориентировочно с 30 сентября по 2 октября. Будем обсуждать будущее партии и фракции», — рассказал один из источников.



При этом он подтвердил, что на выездном заседании возможно обсуждение кадровых вопросов.