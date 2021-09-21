На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли 81% педагогов

В Донецкой области прививки от COVID-19 сделали 81% работников учреждений образования, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Как отмечается, всего на Донетчине хотя бы одной дозой вакцинировано 29 746 работников сферы образования, что составляет 81% от общего количества. При этом из 46 территориальных громад 30 громад имеют более 80% вакцинированных работников (по числу лиц, получивших хотя бы одну дозу вакцины).



Об этом сегодня шла речь на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



Во время заседания главам ОГА было поручено рассмотреть возможность вакцинации учителей и работников учреждений образования в имеющихся пунктах прививок непосредственно в учебных заведениях, а также с помощью выездных мобильных бригад.

В Украине во всех регионах с 23 сентября начнет действовать «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. При этом в очном режиме смогут работать только те учебные заведения, где не менее 80% работников имеют документы о вакцинации.