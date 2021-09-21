В Мирнограде произошел пожар на шахте

В Мирнограде Донецкой области произошел пожар на шахте 5/6 ГП «Мирноградуголь». Горняков подняли на поверхность. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



«В автоматическом режиме произошло отключение электроэнергии на шахте 5/6 ГП "Мирноградуголь". В результате чего руководством шахты было принято решение вывести шахтеров на поверхность, поскольку были опасения, что может остаться обесточенным подъемный механизм в шахтном стволе. Шахтеры, машинисты насосных установок центрального водоотлива — все были подняты на поверхность. Как выяснилось, это был единственный правильный выход, потому что в одной из подземных выработок обнаружили очаг возгорания», — описал ситуацию Волынец.



По его словам, на шахту оперативно прибыли работники военизированной горноспасательной части №10, бригада медицинской помощи.



Пока остается нерешенной проблема с энергообеспечением, работа шахты остановлена. Обесточено не только предприятие, но и расположенный вблизи поселок Николаевка.



Проводятся работы по ликвидации аварии.



Волынец напомнил, что эта шахта включена в пилотный проект по трансформации угольных регионов с участием немецкого правительства, который предусматривает закрытие предприятия и создание на его базе музейного комплекса.

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