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Боевики дважды стреляли на Донбассе, без потерь

21 сентября 2021, 18:12

Боевики дважды стреляли на Донбассе, без потерь

С начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Каменки боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов, а в направлении населенного пункта Шумы совершили прицельный обстрел позиций ОС из стрелкового оружия.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение», — говорится в сообщении.

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