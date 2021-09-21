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Полковник ВСУ подает встречный иск против блогерки Маламан

21 сентября 2021, 20:33

Полковник ВСУ подает встречный иск против блогерки Маламан

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан подает встречный иск к украинскому блогеру Таисии Маламан, которая в январе выложила в соцсетях провокационный видеоролик антиукраинского характера. Об этом сообщил сам Штефан и его адвокат на пресс конференции, передает «Укринформ».

«Как гражданин Украины, а не как военнослужащий, я подаю встречный иск о возмещении морального вреда, причиненного мне данным лицом. Я буду просить суд удовлетворить иск в размере 300 000 гривен. В случае удовлетворения иска я перечислю 100 000 качестве благотворительной помощи на Главный госпиталь Министерства обороны, 100 000 на Благотворительный фонд "Вернись живым", 99 999 гривен в Благотворительный фонд "Таблеточки" и 1 гривну истцу », - сказал Штефан.

Адвокат офицера Маси Найем сообщил, что иск подается в связи с недостоверными данными о Штефане, которые 20 января 2021 года Маламан выложила на видеохостинге Youtube.

А именно за фразы: «офицер ВСУ воюет с мирным населением», «разместил фотоколлаж, где поместил мое улыбающееся лицо на фоне Аллеи Героев Небесной Сотни», «весь шквал этого негатива вызвал наш герой Штирлиц, сфальсифицировав материалы», «ради собственной выгоды, ради хайпа Штирлиц публикует это видео во всех соцсетях, рассылает всем СМИ». Такие высказывания нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию полковника ВСУ«, — прокомментировал Наем.

По словам адвоката, они просят в иску признать эту информацию недостоверной, опровергнуть ее и возместить причиненный моральный вред.

В январе этого года в соцсети Тик Ток было распространено снятый на Майдане Независимости видеоролик, в котором Маламан отвечает на вопрос «Украина или Россия?». Девушка с яркими эмоциями и смехом ответила «Россия». Это видео было подписано «А какая ваша любимая страна?»

Когда Штефан увидел это видео, он разместил у себя на странице его фрагмент и поинтересовался у подписчиков, знает ли кто-то этого человека. А когда выяснил, то обновил информацию в постах.

Впоследствии видео из сети было удалено.

Штефан делал еще пару новых сообщений, в которых, в частности, сообщил о сотрудничестве Маламан с известными брендами — Алло, Боржоми, Прометеус. Впоследствии эти компании отказались от сотрудничества с Маламан.

После этого Маламан записала одно видео оправдание, в котором пыталась объяснить, что это недоразумение. Но в дальнейшем изменила риторику и записала видео о том, что ее жизни угрожает страшная опасность и что «ее кровь будет на руках Вооруженных сил Украины».

Блогер подала в суд на Штефана. По ее словам, информация, которую распространяет военный, «сфальсифицирована и заведомо ложная».

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