На Донетчине возле жд-станции найден схрон боевиков

Во время проведения контрдиверсионных учений СБУ в Донецкой области обнаружен схрон с боевыми средствами поражения. Правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором. Об этом сообщает СБУ.



Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».



По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований «ДНР» для совершения диверсий на территории региона.



При осмотре тайника правоохранители среди прочего обнаружили: 8 противотанковых реактивных гранат,0,5 кг тротила и пластида, противотанковые мины с временными взрывателями, 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, 2 стартовые заряды к противотанковой гранаты, кумулятивный заряд, более 1,5 тысячи патронов различного калибра и дымовую шашку.