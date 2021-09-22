Штаб сообщил о 4 нарушениях «режима тишины» на Донбассе за сутки и ответном огне ВСУ

За минувшие сутки, 21 сентября, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, никто из украинских военных не пострадал.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, один раз «режим тишины» нарушили с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения. Так, вблизи Каменки НВФ совершили 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.



По данным штаба, в районе поселка Шумы украинские позиции обстрелялииз стрелкового оружия. У Лебединского задействовали гранатометы различных систем, а в Новолуганского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.



Подчеркивается, что украинские военные «вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешеные Минскими договоренностями вооружения».



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрелы в районе Ясиноватой, Петровского, Ленинского (Ужовки), Доломитного.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 20 сентября 2021-го зафиксировала не менее 58 171 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.