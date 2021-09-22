«ЛНР»: Еще 271 человек заболел и 24 умерли от COVID-19

За прошедшие сутки, 21 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 271 случай инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, от осложнений умерли 24 заболевших ранее.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 11 703 случая коронавируса. Из них 8849 пациентов выздоровели, а 1178 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Украине за сутки выявили 6 754 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 595 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 095 пациентов, а 105 человек умерли.