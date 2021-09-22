«Донецкоблгазу» еще раз отсрочили дату лишения лицензии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) отложила вступление в силу решения об аннулировании лицензии по распределению природного газа ЧАО «Донецкоблгаз» до 1 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, сообщает «Укринформ».



Отсрочка произошло по обращениям Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) и НАК «Нафтогаз Украины». Лицензия «Донецкоблгаза» на распределение должна была прекратить действие с 1 октября.



НКРЭКУ уже второй раз отстрачивает срок истекания лицензии «Донецкоблгаза». Решение о лишении поставщика лицензии было принято за нарушения и злоупотребления «Донецкоблгазом» при поставке природного газа.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». 7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. СБУ начала расследование, квалифицировав действия «Донецкоблгаза» как диверсию.



В марте СНБО ввел санкции против двух гонконгских компаний, являющихся владельцами 49,9% акций «Донецкоблгаза».



Арестованные активы правительство в середине сентября передало в управление «Нафтогазу Украины». Теперь у компании есть контрольный пакет акций «Донецкоблгаза».