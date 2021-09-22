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Коронавирус на Донбассе: 755 заболевших и 14 летальных случаев за сутки

22 сентября 2021, 15:17

Коронавирус на Донбассе: 755 заболевших и 14 летальных случаев за сутки

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 10 человек. За сутки выявлено еще 460 больных.

С начала пандемии в области без учета оккупированной территории ковидом заболели 97 355 человек. Из них 91 761 человек выздоровел, 2555 — умерли.

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В Луганской области подтверждено 295 новых случаев COVID-19 (Лисичанск — 52, Рубежное — 28, Северодонецк — 49, Беловодск — 8, Кременная — 14 Марковка — 7, Меловое — 3, Новоайдар — 15, Новопсков, Белокуракино и Троицк — по 1, Попасная — 39, Сватово — 13, Станица Луганская — 34, Старобельск — 30).

От осложнений умерли еще четверо больных (64-летняя женщина из Лисичанска, 69-ти и 70-летние женщины из Северодонецка, 60-летняя женщина из Старобельска).

За все время исследований зафиксировано 31 509 случаев заболевания, из которых 27 562 человека выздоровели, 1051 — умер.

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В Украине за сутки выявили 6 754 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 595 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 095 пациентов, а 105 человек умерли.

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