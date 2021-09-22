«Целью было убийство Шефира». В МВД назвали основные версии покушения на помощника Зеленского

Целью обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира было его убийство, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.



«Хочу подчеркнуть, что целью этого преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины», — сказал он во время брифинга.



Глава Национальной полиции Игорь Клименко озвучил три основные версии покушения на Шефира, которые рассматривает следствие.



«Три основные версии, которые рассматривает полиция — в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, и с целью дестабилизации политической ситуации в государстве. В частности, рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — сказал Клименко.



На брифинге выступил и сам Шефир. Он считает, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона украинской власти.



«Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Владимир Зеленский у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугать», — сказал помощник президента.



Шефир подчеркнул, что ездит на небронированном служебной машине студии «Квартал 95» и часто сам бывает за рулем. Он предположил, что теперь его заставят пользоваться услугами охраны.

Он также рассказал, что после обстрела его раненый водитель не остановился и смог продолжить движение. Шефир считает, что это спасло ему жизнь.



В свою очередь глава МВД подчеркнул: «Целью выстрелов было остановить автомобиль. Мы понимаем, что если бы автомобиль остановился через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими».

Утром 22 сентября под Киевом возле села Лесники обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.



Полиция начала спецоперацию по задержанию злоумышленников. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц (статья 115 Уголовного кодекса).



В Офисе президента связали произошедшее с борьбой власти против влияния олигархов в стране.



Зеленский отметил, что пока не знает, кто стоит за обстрелом машины его помощника. При этом глава государства подчеркнул, что ответ на покушение «будет сильным».



