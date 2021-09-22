«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида

Группировка «ДНР» готовится ввести новые ограничения из-за новой волны коронавируса. Об этом пишет местный телеграм-канал «PRO_ республику».



По информации паблика, ограничения в первую очередь затронут учреждения образования.



«Предполагается, что цепь заражений учащихся в школах могут прервать каникулы. А вот руководителям следует подготовиться к переходу сотрудников на удаленную работу», — говорится в сообщении.



Кроме того, планируется ужесточить проверку масочного режима и других ограничительных мер.



Как отмечается, о запрете на посещение мест массового скопления людей речи пока не идет.