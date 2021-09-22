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«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида

22 сентября 2021, 19:22

«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида

Группировка «ДНР» готовится ввести новые ограничения из-за новой волны коронавируса. Об этом пишет местный телеграм-канал «PRO_ республику».

По информации паблика, ограничения в первую очередь затронут учреждения образования.

«Предполагается, что цепь заражений учащихся в школах могут прервать каникулы. А вот руководителям следует подготовиться к переходу сотрудников на удаленную работу», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется ужесточить проверку масочного режима и других ограничительных мер.

Как отмечается, о запрете на посещение мест массового скопления людей речи пока не идет.

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