Зеленский призвал НАТО расширить присутствие в Черном море и помочь с освобождением украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, на встрече президент попросил генсека НАТО способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в России.



Зеленский подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса. Обсуждалось взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.



В контексте усиления безопасности в Черноморском регионе президент отметил, что важно в дальнейшем увеличить присутствие флотов стран НАТО в Черном море, а также расширить взаимодействие государств Черноморского побережья.



Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с Альянсом, а также предложил увеличить количество совместных учений.

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