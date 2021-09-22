Обсервация без питания, платные услуги к телефонам: Правозащитники рассказали о проблемах при пересечении КПВВ

В августе линию соприкосновения на Донбассе прошли 90 860 человек, что немногим более аналогичного количества в июле-месяце. Об этом говорится в отчете о пересечении КПВВ за август 2021 года Благотворительного фонда «Право на защиту».



Работали только два из семи КПВВ: «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области.



По данным правозащитников, почти 94% всех людей, которые пересекали линию соприкосновения, сделали это через КПВВ «Станица Луганская». В Донецкой области на подконтрольную Украине территорию прошли 2 612 человек, и 3 205 — на неподконтрольную. В Луганской области 42 375 человек пересекали КПВВ по направлению к подконтрольной территории и 42 668 — прошли в ОРЛО.



Правозащитники отмечают, что пересечение КПВВ усложнилось после возвращения с 5 августа требований по самоизоляции.



В августе на КПВВ «Новотроицкое» 51% (1 139 человек) направлявшихся на подконтрольную территорию сделали тесты на COVID-19, тогда как на КПВВ «Станица Луганская» — всего 8% (2 289 человек).



«В то же время в Донецкой области на обсервацию было направлено 109 человек, все они либо вообще не имели телефона, или имели несоответствующую модель телефона, куда невозможно установить приложение "Вдома". В Луганской области до сих пор нет учреждения для обсервации», — констатировали правозащитники.



При этом когда с 6 августа БФ «Право на защиту» начал мониторить ситуацию и условия обсервации в пгт Острое на Донетчине, выявилось, что в учреждении отсутствовало питание. Позже проблема с этим была решена при помощи гуманитарной миссии «Пролиска». Кроме того, ПЦР-тесты проводились только по вторникам. Это означало, что для того, чтобы пройти ПЦР-тест для прекращения самоизоляции находящимся в обсервации приходилось ждать около недели до прибытия врачей для сбора материала.



Правозащитники зафиксировали еще и недобросовестное отношение к людям на КПВВ со стороны продавцов мобильных телефонов.



«Учитывая повышение спроса на мобильные телефоны, продавцы повесили дополнительные платные услуги для телефона и не сообщали об этом покупателям. Эта проблема была решена после вмешательства БФ "Право на защиту"», — отмечается в отчете.

С 5 августа все граждане Украины при пересечении КПВВ на подконтрольную территорию должны проходить самоизоляцию в течение 10 дней, за исключением лиц определенных категорий, прежде всего, полностью или частично вакцинированных от коронавируса. Если у человека есть приглашение на вакцинацию от COVID-19, то самоизоляция также не нужна.



Установка приложения «Вдома» для контроля самоизоляции снова стала обязательной. Если те, кто направляются на подконтрольную Украине территорию, не имеют смартфон или не могут использовать приложение «Вдома», они должны пройти обязательную обсервацию в специально подготовленном помещении.