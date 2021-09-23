ООС: В среду были ранены двое украинских военных, четверг начался с тишины

Двое военнослужащих ВСУ ранены на Донбассе в среду, 22 сентября. Всего за минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим тишины. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В штабе отмечают, что состояние здоровья раненых – удовлетворительное.



На Приазовье, у Павлополя и у Водяного беспилотные летательные аппараты сбросили ВОГ-17. Там же боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых – в сторону Водяного.



Кроме этого боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Вблизи Причепиловки дважды стреляли из минометов калибра 120-мм.



В свою очередь незаконные вооруженные формирования «ДНР» заявили, что вчера их позиции обстреляли из стрелкового оружия, АГС, РПГ и других гранатометов в районе Ленинского, Октября и Веселого.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 20 сентября 2021-го зафиксировала не менее 58 367 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.