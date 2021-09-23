Зеленский заявил о схожести ООН с «супергероем на пенсии»

ООН похожа на «супергероя на пенсии» из-за неспособности решить глобальные вызовы. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, выступая на 76-сессии Генеральной Ассамблеи организации.



«ООН долго слышит только критику, обвинения в том, что ООН ничего не может. И самое страшное обвинение, что "ООН стала Лигой Наций", и сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря», — заявил Зеленский.



По его словам, организация плохо справляется с пандемией коронавируса, не обеспечивая всем странам доступ к вакцинам от ковида, а также с проблемами терроризма, военной агрессии и так далее.



При этом глава государства напомнил, что благодаря ООН с 1981 года более 1 миллиарда людей «впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде», 90 миллион человек в 83 странах мира были обеспечены едой, а также отметил роль организации в борьбе с апартеидом, поддержке прав человека, миротворческой деятельности.



Кроме того, Зеленский раскритиковал ООН за отказ участвовать в Крымской платформе.



«Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма — это преданность основным принципам ООН. И я очень благодарен каждой из этих стран. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, мне кажется, никем не одобренные принципы», — сказал Зеленский.



Президент полагает, что для «оживления» организации, необходимо «вспомнить, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать». Зеленский призвал все 193 страны — участницы ООН присоединиться к декларации «Крымской платформы», в том числе и Россию.



По словам Зеленского, первым шагом по «оживлению» ООН должен быть «оживлен» устав организации. «Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя"», — подчеркнул он.