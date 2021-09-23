COVID-19 на Луганщине: 333 новых случая за сутки, треть из них — в Северодонецке

В Луганской области за прошлые сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 333 человек, из них 97 — в Северодонецке. От осложнений умерло еще пятеро больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших также выявили: в Лисичанске — 64, Старобельске — 53, Попасной — 30, Рубежном — 23, Новоайдаре — 19, Сватово — 16, Новопскове — 12, Кременной — 10, Меловом — пять, Белокуракино — три, Марковке — одного.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять жительниц Лисичанска, Марковки, Мелового, Попасной, Старобельска. Возраст умерших женщин — от 60 до 93 лет.



За все время пандеми диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 31 842 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 27 610 человек, умерли — 1 056.