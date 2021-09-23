«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 552 заболевших коронавирусной болезнью.

За сутки от осложнений, вызванных вирусом, умерли 40 человек.



По состоянию на 23 сентября группировка «ДНР» признает 64 031 случай заболевания COVID-19. Из них 50 571 человек выздоровел, летальных случаев — 4685.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.



За среду, 22 сентября, в Украине выявили 7 866 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 112 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 305 пациентов, а 123 человека умерли.