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Инспекция МАГАТЭ в ОРДЛО должна пройти до конца года — Арестович

23 сентября 2021, 15:03

Инспекция МАГАТЭ в ОРДЛО должна пройти до конца года — Арестович

Визит инспекторов МАГАТЭ во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей должен состояться до нового года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает «УНН».

По его словам, пока идет переговорный процесс.

«Продолжаются переговоры, они должны завершиться, инспекция должна состояться до нового года, по идее, потому что это ежегодный отчет и отчет должен быть закрыт в 2021 году», — отметил Арестович.

Он также рассказал, что российская сторона коммуницирует по данному вопросу.

«Она не уклоняется от переговоров, она их проводит, обсуждаются различные пути и возможности», — добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

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