На сто больных в день: В Донецкой ОГА рассказали о росте заболеваемости ковидом

В Донецкой области количество больных COVID-19 ежедневно растет почти на сто человек. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник во время заседания коллегии ОГА в четверг.



«За эту неделю почти на сто человек каждый день растет количество больных. Вся страна перешла в "желтую" зону из-за того, что растут темпы госпитализации. Сегодня утром у нас темпы роста госпитализации составили 71%. В области уже занято 33,1% коек с кислородом», — рассказал Колесник.



Он отметил, что вчера на Донетчине был достигнут рекорд по вакцинации против COVID-19, прививки получили 7 646 человек. В то же время, область не выполняет планы по вакцинации.



По словам директора департамента, наилучшие показатели по вакцинации демонстрируют Криворожская и Селидовская громады, самые низкие показатели — Соледарская громада.



Владимир Колесник отметил, что почти все госпитализированные с COVID-19 в Донецкой области — это невакцинированные.

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